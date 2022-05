Unión Santa Fé-Fluminense: vencer é praticamente obrigatório

CÓD 214 Unión Santa Fé 2.25 Empate 2.8 Fluminense 2.65

Com 8 e 7 pontos, na 2.ª e 3.ª posições do Grupo H da Sul-Americana, Unión Santa Fé e Fluminense encontram-se esta quinta-feira na Argentina, num duelo no qual vencer é algo praticamente essencial para continuar a sonhar pelo apuramento para os oitavos-de-final da prova.Com 8 pontos e ainda sem derrotas, o Unión Santa Fé sabe que um triunfo neste jogo o coloca no primeiro lugar, ao passo que o Fluminense, caso vença, empata com o Junior Barranquilla, mas fica em segundo pela menor diferença de golos.Olhando aos registos recentes, contando todas as provas, o Unión Santa Fé foi a primeira equipa a sofrer golo em cinco dos últimos sete jogos que disputou. Quanto ao Flu, não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos e foi a primeria equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos. Em quatro dos últimos cinco jogos viram-se tentos de ambas as equipas e o Flu chegou ao descanso na frente.A fechar, de notar que o encontro da primeira volta, jogado há três semanas, acabou num empate a zeros.