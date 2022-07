Unión Santa Fé-Godoy Cruz: duas equipas em boa fase

CÓD 200 Unión Santa Fé 2.45 Empate 3.05 Godoy Cruz 2.65

Duelo de equipas da metade superior da tabela do campeonato argentino, com o nono colocado Unión Santa Fé a receber na madrugada de terça-feira a visita do quarto colocado Godoy Cruz. Será um duelo entre duas formações separadas por 2 pontos e por cinco posições na tabela, o que promete, em teoria, um bom momento de futebol.Ambas as equipas estão em boas fases, com o Unión Santa Fé a levar já cinco jogos sem perder (três vitórias e dois empates) e o Godoy Cruz seis, com quatro vitórias e dois empates. Contando com todas as provas, incluindo a Copa Argentina, o Godoy Cruz leva sete encontros seguidos sem perder. Já no caso do Unión Santa Fé o destaque vai para os golos, já que apenas um dos últimos seis jogos não teve 3 ou mais no total final.Quanto ao confronto direto, nota também para os golos, com apenas um dos últimos cinco jogos a ter menos do que 3 golos. Também tendência é o Godoy ser a primeira equipa a marcar: foi assim em quatro dos últimos cinco duelos. Nessa mão cheia de jogos houve três triunfos do Unión Santa Fé e dois do Godoy Cruz - os dois mais recentes foram ganhos pelos de Santa Fé (3-1 e 2-1).