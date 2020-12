Unión Santa Fé-Lanús: anfitriões em ligeira vantagem no confronto direto

Unión Santa Fé e Lanús defrontam-se, na noite desta terça-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada do playoff da Taça Diego Maradona (Taça da Liga argentina de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas formações com resultados distintos nos dois primeiros jogos nesta fase da prova.

À entrada para esta ronda, o Unión Santa Fé resgistou um empate e uma derrota nas duas primeiras jornadas, enquanto que o Lanús somou uma vitória e um empate. Estes resultados permitem que o Unión Santa Fé seja 5.º colocado, com apenas 1 ponto, ao passo que o Lanús é o 3.º classificado do Grupo A, com 4 pontos amealhados até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Unión Santa Fé registou dois empates (Bahia e Rosario Central) e três derrotas (Racing Club, Atl. Tucuman e Defensa y Justicia), ao passo que o Lanús somou dois triunfos (Aldosivi e Independiente), dois empates (Independiente e Defensa y Justicia) e uma derrota (Newell's Old Boys).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Unión Santa Fé, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Lanús a somar dois triunfos nas duas partidas restantes.