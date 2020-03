Unión Santa Fé-Vélez Sarsfield: visitantes procuram vaga direta na Libertadores

Unión Santa Fé e Vélez Sarsfield defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a última jornada do campeonato argentino de futebol, num encontro que pode dar à formação anfitriã entrada direta na Libertadores da próxima temporada.



À entrada para esta jornada, o Unión Santa Fé posiciona-se no 15.º lugar, com 27 pontos, fruto de sete triunfos, seis empates e nove derrotas até ao momento na prova, enquanto que o Vélez Sarsfield é 4.º classificado, com 36, tendo somado até à data dez vitórias, seis empates e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Unión Santa Fé registou uma vitória, um empate e três derrotas, ao passo que o Vélez Sarsfield somou duas vitórias, um empate e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, destaque para dois triunfos de cada uma das formações nos últimos cinco duelos, com um empate (1-1) pelo meio.

CÓD 352 Unión Santa Fé 2.83 Empate 2.68 Vélez Sarsfield 2.45