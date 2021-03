Univ. Católica-CSD Macará: hora de desempatar contas

Encontro da sexta jornada da primeira fase do campeonato ecuatoriano, com o Univ. Católica a receber a visita do CSD Macará, num duelo entre duas equipas que estão de mãos dadas na tabela, com os mesmos 8 pontos, duas vitórias, dois empates e uma derrota.



Os da casa, na frente pelos critérios de desempate, levam cinco jogos seguidos a sofrer golos e três sem perder. Para mais, em sete dos mais recentes nove viram-se pelo menos 3 golos e em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram. Nesses cinco, refira-se, a Univ. Católica foi sempre a primeira equipa a sofrer e ao intervalo já perdia.



Quanto ao Macará, leva cinco jogos sem perder, mas não venceu em nenhum dos últimos três. Um registo que, tal como no caso da equipa da casa, contempla também partidas da prova continental, no caso a Sul-Americana.



Em relação ao confronto direto, de referir que o Macará leva já dez encontros seguidos a marcar e este adversário, numa série na qual conseguiu cinco vitórias e um empate. O Univ. Católica venceu quatro, o mais recente em outubro, ao ganhar por 2-1. Como será agora?

CÓD 222 Univ. Católica 1.73 Empate 3.17 CSD Macará 3.22