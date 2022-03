Univ. Chile-União Espanhola: equipa da casa em mau momento

CÓD 169 Univ. Chile 2.55 Empate 3.05 União Espanhola 2.4

Encontro da 7.ª jornada da Primeira Divisão do campeonato chileno, com um embate entre Univ. Chile e União Espanhola, numa partida que colocará frente a frente o 10.º e o 5.º colocados, respetivamente.Com 11 pontos, os visitantes estão em melhor posição, ao passo que os da casa estão com 7. Um registo claramente condicionado pela fase recente, com quatro partidas seguidas sem ganhar e três derrotas nesse período. Já a União Espanhola nos últimos quatro não perdeu nenhum, conseguindo vencer três e empatar num outro.Olhando ao confronto direto, aí a Univ. Chile tem motivos para sorrir, já que venceu os últimos 3 jogos diante da União Espanhola e marcou pelo menos um golo nos últimos oito embates - em sete deles foi a primeira a fazê-lo. Em termos globais, nota para o registo de golos de ambas as equipas em sete dos últimos nove duelos disputados.