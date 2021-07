Univ. Chile-Univ. Católica: clássico universitário anima jornada no Chile

Fim de semana de Clássico Universitário na capital chilena, com o Univ. Chile a receber este domingo, a partir das 21 horas, a visita da Univ. Católica, numa partida da 13.ª jornada do campeonato local que colocará frente a frente o nono e o segundo colocados, respetivamente.



Apesar de separados por sete posições, estes dois rivais chegam a esta partida com apenas 3 pontos entre si, pelo que se os da casa vencerem irão apanhar o oponente na tabela. E olhando ao registo recente, a verdade é que o Univ. Chile está num bom momento, já que nos últimos oito duelos apenas perdeu por uma vez (para a Copa), tendo vencido quatro e empatado outros três. Note-se que em cinco dos últimos seis jogos desta equipa se viram golos de ambas as equipas.



Quanto à Univ. Católica, apesar de estar em boa posição na tabela, nos últimos oito encontro apenas venceu por duas vezes, tendo perdido quatro e empatado outras duas. Nesta série, refira-se, entram dois encontros da Libertadores perante o Palmeiras - ambos com derrotas.



Em relação ao confronto direto, note-se que apenas dois dos últimos sete duelos entre ambas as equipas tiveram mais do que 3 golos, sendo que nos quatro mais recente a Católica não perdeu (duas vitórias e dois empates).

CÓD 305 Univ. Chile 2.75 Empate 2.75 Univ. Católica 2.21