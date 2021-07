Univ. Desportos-Alianza Atletico: arranque do campeonato peruano

Universidad Desportos e Alianza Atletico defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato peruano de futebol.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Universidad Desportos registou uma vitória (Independiente del Valle), dois empates (Ayacucho e Carlos Mannucci) e duas derrotas (Palmeiras e Deportivo Coopsol), enquanto que o Alianza Atletico somou dois triunfos (Cajamarca e Juan Aurich), um empate (Alianza Lima) e dois desaires (AD Cantolao e Ayacucho).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Universidad Desportos, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Alianza Atletico a levar a melhor em apenas uma ocasião.