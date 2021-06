Uruguai-Chile: duelo de candidatos na Copa América

Duelo de candidatos e históricos no Grupo A da Copa América, com o Chile a defrontar o Uruguai, numa partida na qual os chilenos procuram manter o seu registo ainda sem derrotas (um empate e um triunfo) contra uma turma uruguaia que tem apenas uma partida jogada e com derrota - 0-1 diante da Argentina.



Com necessidade de vencer, a verdade é que o Uruguai vive um moemnto pouco positivo, já que nos três jogos mais recentes disputados não venceu e nem sequer marcou. Um desses duelos foi o tal da Copa América e os outros dois foram para o apuramento para o Mundial'2022, diante de Paraguai e Venezeula.



Quanto ao Chile, leva cinco jogos seguidos sem perder, com duas vitórias e três empates. Em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram golos (a exceção foi o duelo mais recente, com a Bolívia), sendo que em apenas dois desses jogos se viram mais do que 3 golos no total do marcador.



Relativamente ao marcador, o Chile leva quatro jogos seguidos a sofrer diante deste Uruguai, sendo que nesse período perdeu três duelos e venceu somente um. o mais recente, jogado em outubro do ano passado, acabou com vitória uruguaia por 2-1, num jogo resolvido com um golo de Maximiliano Gómez aos 90'+2.

CÓD 146 Uruguai 1.99 Empate 3.18 Chile 3.1