Uruguai-Colômbia: duelo de titãs no Mané Garrincha

Encontro dos 'quarto' da Copa América, com o Uruguai a defrontar este sábado, no Mané Garrincha, a congénere da Colômbia, numa partida que colocará frente a frente o segundo do Grupo A e o terceiro do Grupo B.



Com 4 pontos na fase de grupos, os colombianos venceram um jogo, empataram outro e perderam os restantes dois, tendo assinado uma Copa América em queda. Agora diante do Uruguai terá um teste de fogo, diante de uma equipa que, curiosamente, fez o percurso inverso. Começou a perder, diante da Argentina, empatou com o Chile e acabou a vencer os dois últimos jogos.



Olhando a registos de golos, note-se que os últimos sete jogos do Uruguai tiveram todos menos do que 3 no total, ao passo que no caso da Colômbia o registo é bem mais amplo, com mais do que 3 golos em seis dos últimos oito duelos disputados.



Em relação ao confronto direto, o Uruguai leva três jogos seguidos sem perder e sempre a marcar. Em cinco dos últimos sete viram-se pelo menos 3 golos no marcador, tal como se viu nos três mais recentes. O último, por exemplo, acabou em 3-0 para os uruguaios e foi jogado em novembro do ano passado.

CÓD 110 Uruguai 2.27 Empate 2.75 Colômbia 3.07