Uruguai-Paraguai: encontro do Grupo A da Copa América

Encontro do Grupo A da Copa América, com o segundo colocado Paraguai a defrontar o quarto Uruguai, num embate entre duas equipas que têm 6 e 4 pontos, respetivamente.



Habitual candidata a brilhar nestes torneios, a seleção uruguaia tem feito um torneio de menos para mais, ao começar com uma derrota com a Argentina, seguir para um empate com o Chile e acaba com uma vitória sobre a Bolívia. Quanto ao Paraguai, tem duas vitórias (com Bolívia e Chile) e uma derrota algo natural com a Argentina.



Olhando ao confronto direto, o Uruguai não perdeu nenhum dos últimos oito encontros com os paraguaios, sendo que no encontro mais recente o marcador acabou por ficar-se pelo nulo inicial.

CÓD 116 Uruguai 1.96 Empate 2.73 Paraguai 3.97