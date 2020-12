US Monastir-Club A Bizertin: duelo de aflitos na Tunísia

Duelo de equipas que estão na metade inferior da tabela da Liga tunisina, com o US Monastir a receber a visita do Club A Bizertin, num encontro da 5.ª jornada que colocará frente a frente o 13.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto visitante entra em campo com 3 pontos, fruto de uma vitória - conseguida precisamente há poucos dias -, ao passo que o US Monastir tem apenas 1 ponto no pecúlio, conseguido num empate com o Ben Guerdane.



Olhando aos jogos já realizados, note-se que o US Monastir apenas por uma vez não sofreu golos, ao passo que o Bizertin sofreu sempre, sendo que a sua sequência negativa até vem já da época passada. Por outro lado, de referir que os visitantes foram a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco duelos.



Em relação ao confronto direto, também há registo de quatro jogos seguidos sempre a sofrer por parte do Bizertin, ainda que curiosamente nesse período tenha havido duas vitórias para cada lado. Como será desta vez?

