US Montauban-Pays D'Aix: jogo à porta fechada

No meio de uma grave crise em torno do coronavírus, US Montauban e Pays D'Aix têm previsto enfrentar-se esta sexta-feira no Stade Sapiac, num duelo da 23.ª jornada da Pro D2 entre o 13.º e o 12.º colocados, respetivamente.



Disputado à porta fechada, este encontro colocará em confronto duas formações que não venceram nos duelos mais recentes, ainda que neste particular os visitantes estejam algo melhor, já que venceram três dos últimos cinco, contra duas vitórias apenas dos da casa.



Há um mês, a jogar no seu reduto o Provence venceu por 36-20. Irá a história repetir-se?