US Quevilly-FC Villefranche: equipa da casa em vantagem por um lugar na Ligue 2

Depois da vitória por 3-1 conseguida fora de casa, o US Quevilly recebe este domingo a visita do FC Villefranche, numa partida que decidirá qual das duas equipas jogará na próxima temporada na Ligue 2 francesa.



Os da casa, que finalizaram em antepenúltimo no segundo escalão, estão em clara vantagem para se manter no campeonato, ao passo que o FC Villefranche vem desse desaire desanimador, que travou uma sequência de oito jogos seguidos sem perder (sete vitórias e um empate).



Em termos de sequências recentes, o US Quevilly vem de seis jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em cinco deles foi a primeira equipa a sofrer. Já o FC Villefranche, em sentido inverso, apesar de ter perdido no jogo recente, vem de sete duelos nos quais foi sempre a primeira equipa a faturar.



Em relação ao confronto direto, apenas um dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais golos, sendo que apenas um dos últimos seis encontros não teve o FC Villefranche como primeira equipa a marcar. Como será desta vez, neste reencontro entre duas formações que foram adversárias na National 1 em 2020/21.

Por Record