Usam Nîmes-Sporting CP: leão numa grande fase

Com duas vitórias em dois jogos disputados nesta Liga Europeia, o Sporting procura esta terça-feira continuar a caminhada perfeita no Grupo D, tendo pela frente uma formação francesa do Usam Nîmes que tem um triunfo e um desaire até ao momento.



Vindo de 13 triunfos seguidos (contando todas as competições), o Sporting chega a este jogo numa grande fase, especialmente porque no fim de semana derrotou na Luz o Benfica por 30-27. Do ponto de vista individual, Mamadou Gassama tem sido até agora o elemento em destaque no Sporting nesta competição europeia, com 14 golos, ao passo que Natán Suárez é o melhor assistente, com 8.



Do lado oposto, o Usam Nîmes tem em Mohamad Sanad (11 golos) e Luc Tobie (6 assistências) as suas figuras nesta prova. No registo global dos últimos dez jogos, contando duelos do campeonato, venceu quatro, empatou um e perdeu cinco.



De notar, por fim, que estas duas formações já se enfrentaram em 2020, na altura com dupla vitória francesa: primeiro por 30-26 em Lisboa e depois por 27-24 em solo francês. Irá a terceira ser de vitória para o leão?

