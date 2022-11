USC Paredes-AD Sanjoanense: visitantes ainda não perderam

CÓD 209 USC Paredes 2,75 Empate 2,95 AD Sanjoanense 2,35

Jogo do Grupo A da Liga 3, com a Sanjoanense a visitar o reduto do Paredes, num duelo que colocará frente a frente o 3.º e o 10.º colocados da tabela.Com 13 pontos, a Sanjoanense é uma de duas equipas que ainda não perderam no campeonato - tem 3 vitórias e 4 derrotas -, mas também no total da época, já que na Taça de Portugal Placard também superou as três rondas. Em sentido inverso, o Paredes tem apenas uma vitória em sete encontros de campeonato e tem somente 5 pontos. A formação de Paredes leva cinco encontros sem ganhar, incluindo uma eliminação na Taça de Portugal.Quanto ao confronto direto, a Sanjoanense venceu os últimos dois encontros disputados, ambos em 2019, por 1-0 e 2-0.