Utah Jazz-Denver Nuggets: tudo empatado

Com uma vitória para cada lado até ao momento, Utah Jazz e Denver Nuggets encontram-se na noite de sexta-feira em Orlando, na Flórida, em mais uma partida do playoff da NBA. Esta referente à primeira ronda da Conferência Oeste, num duelo que colocará frente a frente as equipas que terminaram no terceiro e sexto postos na fase regular.



Apesar de terem o factor de serem cabeças de série do seu lado, os Nuggets pouco beneficiarão com isso, já que tal como todas as partidas esta também será disputada em terreno neutro. Talvez por isso até ao momento haja um equilíbrio absoluto, isto depois de na fase regular os Nuggets terem ganho ambos os duelos disputados.



Olhando a estatísticas, de notar que os últimos 10 jogos dos Jazz tiveram uma média de 233 pontos, com 116 deles a serem apontados pelos de Utah. No caso dos Nuggets, o total sobe aos 242, com 119 a serem da autoria dos de Denver.



No que ao confronto direto diz respeito, esta temporada já houve cinco duelos entre estes dois conjuntos, com os Jazz a terem apenas um vitória. Ainda assim, a verdade é que os de Utah são aqueles que costumam começar melhor, já que venceram o primeiro parcial em sete dos últimos oito jogos e chegaram ao intervalo na frente em cinco dos últimos seis. No que a pontos diz respeito, o equilíbrio nos últimos dez jogos é notório, com 102 pontos dos Jazz contra 101 dos Nuggets. Como será desta?

CÓD 353 Utah Jazz 2.22 Empate 10.82 Denver Nuggets 1.84