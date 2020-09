V. Guimarães-Belenenses SAD: expectativa para um duelo de históricos

Equipa que mais animou o mercado de transferências, com a contratação de vários jogadores que geram bastante expectativa, o V. Guimarães dá esta sexta-feira o pontapé de saída do seu campeonato, recebendo no D. Afonso Henriques a visita do Belenenses SAD, num embate de equipas históricas que viveram pré-temporadas algo complicadas.



Os minhotos, devido à conjuntura atual, apenas fizeram dois duelos, empatando um e vencendo outro, ao passo que os azuis jogaram por cinco vezes, saíndo derrotados em quatro e apenas empatando num deles (diante do Mafra).



Olhando ao passado recente, de notar, que o Vitória não perde diante do Belenenses SAD há três partidas, numa sequência na qual conseguiu duas goleadas e um empate. Por outro lado, abrindo a análise aos anos transatos, de notar que apenas em três ocasiões em 13 jogos o Belenenses SAD conseguiu bater os minhotos.

CÓD 110 V. Guimarães 1.4 Empate 4.85 Belenenses SAD 7.64