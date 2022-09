V. Guimarães-Benfica: líder com deslocação perigosa

CÓD 154 V. Guimarães 7,4 Empate 4,65 SL Benfica 1,37

Líder isolado do campeonato nacional, com 21 pontos, fruto de sete vitórias em sete jogos, o Benfica tem este sábado uma sempre complicada e perigosa deslocação ao reduto do V. Guimarães, uma equipa que à entrada da oitava ronda está na 9.ª posição, com 10 pontos.Sem André Silva, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Tomás Händel e Miguel Maga, o V. Guimarães venceu três jogos, empatou um e perdeu três até ao momento, ao passo que o Benfica, apenas com vitórias esta épcoa, não contará com Lucas Veríssimo, João Victor, Morato e Henrique Araújo.No que ao confronto direto diz respeito, o Benfica leva 20 jogos seguidos sem perder diante dos vimaranenses, sendo que na época passada venceu dois e empatou um. Em todos eles marcou três golos, sendo que num deles sofreu também 3.