V. Guimarães-Benfica: teste de fogo para Ivo Vieira

V. Guimarães recebe, este sábado, o Benfica em jogo a contar para 15.ª jornada do campeonato português, num encontro que coloca frente a frente o atual 5.º e 1.º classificado, respetivamente.



Nos últimos cinco jogos disputados, a formação vimaranense, orientada por Ivo Vieira, venceu apenas um diante do Portimonense, tendo empatado e perdido por duas ocasiões cada. Um registo muito diferente daquilo que a equipa de Bruno Lage registou recentemente. Nos últimos cinco jogos para o campeonato, os encarnados registaram cinco triunfos, diante de Rio Ave, Santa Clara, Marítimo, Boavista e Famalicão.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Benfica contra nenhuma do V. Guimarães, contudo, reparo ainda para o último encontro entre estas duas formações que terminou com um empate a zeros.

CÓD 104 V. Guimarães 4.28 Empate 3.72 SL Benfica 1.71