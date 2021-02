V. Guimarães-Boavista: arranque de jornada na Cidade Berço

A viverem fases bem distintas no passado recente, V. Guimarães e Boavista encontram-se esta sexta-feira na Cidade Berço, numa partida da 21.ª jornada da Liga NOS que colocará frente a frente o 6.º e o 16.º, respetivamente.



Apesar de estarem atrás na tabela, e com menos 14 pontos, os boavisteiros chegam a este jogo numa melhor fase, com dois jogos seguidos sem perder, incluíndo um empate diante do FC Porto e depois uma vitória sobre o Moreirense.



Já o V. Guimarães, apesar de ter 32 pontos, vem de cinco jogos seguidos sem vencer, com três empates e dois desaires para registar. Um pecúlio recente que fez a equipa do Minho cair na tabela e perder o comboio da Europa. Pelo menos por agora... Por outro lado, os de Guimarães levam já quatro jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos ambas as equipas marcaram golos.



E por falar em golos, não se espere um pecúlio muito alto neste jogo, especialmente olhando ao confronto direto, que nos últimos dez jogos apenas teve por duas vezes um marcador com 3 ou mais golos.

CÓD 121 V. Guimarães 1.98 Empate 3.22 Boavista 3.71