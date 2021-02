V. Guimarães-Farense: acerto de calendário no Minho

Num encontro em atraso da 14.ª jornada da Liga NOS, na altura adiado por duas vezes devido ao gelo que se acumulou no relvado do D. Afonso Henriques, V. Guimarães e Farense encontram-se esta quarta-feira no Minho, numa partida que disputará fora do horário habitual devido às condicionantes pela disputa de jogos de Liga dos Campeões.



Atualmente em sexto, com 31 pontos, o Vitória tem uma chance de ouro para aproveitar o deslize do Benfica e chegar-se ainda mais à zona europeia, isto num encontro no qual procurará voltar aos triunfos depois da derrota sofrida em Vila do Conde, que ampliou para três o número de jogos seguidos sem ganhar.



Quanto ao Farense, colocado uma posição acima da zona de despromoção, com 16 pontos, vem de uma vitória importante em casa do Nacional, que permitiu travar uma sequência negativa de quatro jogos seguidos sem vencer. Por outro lado, refira-se que o Farense leva já 21 jogos seguidos a sofrer, pelo que será uma estatística a ter em conta.

