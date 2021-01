V. Guimarães-Farense: duelo de históricos

Separados por sete posições e 8 pontos, V. Guimarães e Farense encontram-se este sábado no Minho, num embate que colocará frente a frente o sexto e o 13.º colocados, respetivamente.



Com 20 pontos, e vindo de um empate e uma derrota, o V. Guimarães procura neste jogo retomar o rumo ganhador, tendo pela frente um Farense que tem feito do São Luís a sua fortaleza, já que a atuar em casa conseguiu 11 dos 12 pontos que tem.



Na prática, a atuar fora de portas, os algarvios são a pior equipa da Liga, com cinco derrotas e um empate. Quanto ao Vitória, a verdade é que tem feito dos jogos fora de portas a sua salvação, já que em casa tem apenas 6 dos seus 20 pontos.



Olhando a estatísticas, de referir que há dados distintos de ambas as equipas, O Vitória teve pelo menos 3 golos em quatro dos seus últimos cinco duelos, ao passo que o Farense apenas por duas vezes em sete os teve. por outro lado, note-se que o Vitória foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete duelos, ao passo que o Farense nos mesmos cinco em sete foi a primeira a... sofrer.

CÓD 112 V. Guimarães 1.76 Empate 3.61 Farense 4.6