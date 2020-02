V. Guimarães-FC Porto: dragão com visita perigosa

Um dia depois de o Benfica visitar Braga, o FC Porto também se desloca ao Minho nesta 21.ª jornada da Liga NOS, com uma deslocação sempre complicada ao reduto do Vitória de Guimarães, uma equipa que entra em campo no sétimo posto, a 4 pontos do quinto lugar, o último de acesso às competições europeias.



Moralizados pela recente goleada conseguida diante do Famalicão, por incríveis 7-0 - um resultado que travou uma série de três derrotas seguidas -, os minhotos procuram um regresso a uma boa fase enquanto equipa visitada, já que no Dom Afonso Henriques, depois de ter estado sem perder nos primeiros cinco jogos da época, acumulou três desaires nas cinco partidas seguintes.



Quanto ao FC Porto, também chega a esta partida moralizado, mas neste caso numa outra dimensão, já que na semana passada conseguiu bater o rival Benfica por 3-2, num resultado que deu novo alento na luta pelo título. Para mais, entrando em campo já a saber o resultado das águias ante o Sp. Braga, os dragões podem até ter a possibilidade de aproveitar um eventual deslize rival.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que os últimos sete jogos do FC Porto na Liga NOS tiveram todos pelo menos três golos, sendo que em seis deles os dragões marcaram pelo menos dois tentos. Por outro lado, de notar que o FC Porto venceu 29 dos últimos 35 duelos ante estes minhotos e que marcou pelo menos dois golos em nove dos últimos onze duelos com este oponente.

CÓD 128 V. Guimarães 3.45 Empate 3.31 FC Porto 2.02