V. Guimarães-FC Porto: o segundo finalista da Taça da Liga sairá deste encontro

V. Guimarães e FC Porto defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a meia-final da Taça da Liga, num encontro de onde ficará a ser conhecido o segundo finalista da prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, os vimaranenses registaram duas vitórias (Covilhã e Santa Clara) dois empates (Gil Vicente e Marítimo) e uma derrota (Benfica), ao passo que o FC Porto vem de uma dura derrota (1-2) com o Sp. Braga para o campeonato, depois de quatro triunfos consecutivos (Chaves, Portimonense, Sporting e Varzim).



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para três vitórias para a equipa comandada por Sérgio Conceição, contra apenas uma da formação orientada por Ivo Vieira. Pelo meio registou-se ainda um empate.

CÓD 150 V. Guimarães 4.15 Empate 3.42 FC Porto 1.66