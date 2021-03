V. Guimarães-Gil Vicente: duelo minhoto

Duelo minhoto no Dom Afonso Henriques, com o V. Guimarães a receber a visita do Gil Vicente, numa partida da 23.ª jornada da Liga NOS que colocará frente a frente o 6.º e o 16.º, respetivamente. Separados por 16 pontos, os dois conjuntos minhotos chegam a este jogo em sequências algo negativas, pelo que nada melhor do que um triunfo para o conseguir travar.



No caso dos de Guimarães a estatística mostra apenas uma vitória nos últimos sete jogos, sendo que em seis deles os vimaranenses sofreram sempre golos. Ainda assim, note-se que em cinco desses jogos o Vitória conseguiu também marcar.



Quanto ao Gil Vicente, nos últimos sete encontros conseguiu vencer dois... mas perdeu todos os outros. Na prática, ambas as equipas conseguiram os mesmos 6 pontos neste período.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra cinco jogos seguidos com golos de ambas as equipas e sempre com um total acima de 3 por partida. Nessa mão cheia de jogos, refira-se, viram-se dois empates, uma vitória do Gil e duas do V. Guimarães - a mais recente em novembro, por 2-1 em Barcelos.

CÓD 128 V. Guimarães 1.97 Empate 3.15 Gil Vicente 3.82