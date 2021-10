V. Guimarães-Marítimo: partida de arranque da 9.ª jornada do campeonato

Na abertura da jornada 9 do campeonato nacional, V. Guimarães e Marítimo encontram-se no D. Afonso Henriques, numa partida que colocará frente a frente o sétimo e o 13.º, respetivamente.



Com 10 pontos, os minhtoos têm duas vitórias, quatro empates e duas derrotas no seu registo do campeonato, com 9 golos marcados e 7 sofridos. A turma minhota vem de duas vitórias seguidas, incluindo uma no fim de semana diante do Oliveira do Hospital, para a Taça de Portugal.



Quanto ao Marítimo, tem 7 pontos, fruto de uma vitória e quatro empates, e chega a este duelo numa senda de sete duelos seguidos sem triunfar. Para piorar as coisas, os insulares caíram na Taça de Portugal no fim de semana, batidos nos penáltis pelo Varzim. Esse duelo, refira-se, foi a exceção à regra quanto aos golos, já que terminou em 2-2 e contrariou a tendência de menos de 3 golos que se verificara nos anteriores quatro jogos.



Em relação ao confronto direto, o Vitória não perdeu nenhum dos últimos seis jogos, tendo conseguido acabar com a baliza a zeros em cinco deles. Na época passada registou-se uma vitória minhota por 1-0 em casa e um nulo na Madeira. Como será desta vez?

CÓD 200 V. Guimarães 1.64 Empate 3.6 Marítimo 5.25