V. Guimarães-Moreirense FC: duelo vimaranense

Duelo vimaranense na 11.ª jornada do campeonato nacional, com o V. Guimarães a receber pelas 20h30 no Dom Afonso Henriques o Moreirense, numa partida que colocará frente a frente o 7.º e o 15.º colocados, respetivamente.



Com melhor registo na tabela, mercê dos 13 pontos, o Vitória chega vindo de um desaire diante do Sporting, ao passo que o Moreirense, com 8 pontos, empatou no encontro mais recente, depois de também ter perdido diante dos leões - e igualmente pelos mesmos 1-0. Ambas as equipas vão em três jogos seguidos a sofrer golos e, curiosamente, depois deste duelo voltarão a encontrar-se, agora para a Taça de Portugal.



No confronto direto, o Vitória não perdeu nenhum dos últimos nove duelos diante do Moreirense. Nota final para os golos: apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 golos - a exceção foi precisamente na época passada, com o empate a dois golos em Moreira de Cónegos.

CÓD 155 V. Guimarães 1.65 Empate 3.55 Moreirense FC 4.95