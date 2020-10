V. Guimarães-P. Ferreira: em busca da primeira vitória

Com apenas 1 ponto conquistado nas duas partidas já disputadas, V. Guimarães e P. Ferreira encontram-se esta sexta-feira na partida de abertura da jornada 3 da Liga NOS, num duelo no qual ambos os conjuntos partirão naturalmente com fome de triunfos.



Para o Vitória este será também um jogo importante para que os pupilos de Tiago Mendes consigam finalmente o primeiro golo da época, depois de duas partidas nas quais, apesar dos bons apontamentos, não conseguiram 'abater' as muralhas contrárias.



Olhando ao confronto direto, de notar que o Vitória venceu os últimos três encontros entre estas duas equipas, o mais recente deles em março, por 2-1, na Mata Real.

CÓD 102 V. Guimarães 1.7 Empate 3.54 P. Ferreira 5.45