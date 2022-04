V. Guimarães-P. Ferreira: separados por 3 pontos na tabela

CÓD 164 V. Guimarães 1.74 Empate 3.49 P. Ferreira 4.34

Embate entre 6.º e 7.º no campeonato nacional, numa partida que colocará frente a frente V. Guimarães e P. Ferreira, duas equipas separadas por somente 3 pontos. Em vantagem estão os vimaranenses, com 39, ao passo que os castores têm 36.Neste jogo sem Tomás Händel, Jorge Fernandes e Óscar Estupiñán, o Vitória entra em campo depois de uma sequência de cinco jogos nos quais venceu três e perdeu dois. Curiosamente, também o Paços tem uma sequência similar, pelo que estarão frente a frente duas equipas que vivem fases relativamente similares. Do ponto de vista individual, Nicolás Gaitán, João Vigário, Jorge Silva e Flávio Ramos são baixas nos castores.Em termos estatísticos, nota para o confronto direto, que nos mostra seis jogos consecutivos do Paços a sofrer diante do Vitória, numa série na qual os castores perderam cinco jogos e venceram somente um. Na primeira volta, na Mata Real, os vimaranenses venceram por 2-1.