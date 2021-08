V. Guimarães-Portimonense: minhotos moralizados com arranque ganhador

Vindo de duas vitórias na Taça da Liga, por 4-1 e 1-0, que valeram o acesso à terceira ronda da prova, o V. Guimarães dá este domingo início à sua campanha no campeonato nacional, recebendo pelas 15h30 a visita do Portimonense, uma equipa que mesma Taça da Liga já ficou pelo caminho, ao perder no duelo mais recente com o Boavista, por 2-0.



Privado de Bruno Varela e Rochinha neste embate, o V. Guimarães tentará dar seguimento a esses dois triunfos mas também aos dois que fecharam a pré-temporada, diante do Vizela e Mafra, nos quais marcou sempre pelo menos dois golos.



Quanto ao Portimonense, e falando já em golos, leva cinco encontros consecutivos a sofrer (três deles na pré-temporada, onde não venceu qualquer partida). Do ponto de vista individual, note-se que os algarvios não poderão contar com os reforços Ivan Angulo, Pedrão, Pedro Casagrande e Payam Niazmand.



Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos cinco jogos teve mais do que 3 golos, curiosamente o mais recente, com vitória algarvia por 3-0 em abril. Nos quatro anteriores, para lá de ter tido sempre um número de golos reduzido, o marcador foi sempre favorável aos minhotos.

CÓD 106 V. Guimarães 2.02 Empate 3.18 Portimonense 3.85