V. Guimarães-Rio Ave: hora de desempatar de olho na Europa

Num encontro no qual estarão frente a frente duas equipas empatadas na tabela classificativa da Liga NOS com 25 pontos, V. Guimarães e Rio Ave encontram-se esta segunda-feira no Dom Afonso Henriques, numa partida da jornada 18 com 'vista' para as posições europeias.



Vindo de uma eliminação nas meias-finais na Allianz Cup, mercê de uma derrota ante o FC Porto, o conjunto minhoto tenta voltar aos triunfos nesta partida, procurando fazer valer o fator casa, que até ao momento valeu cinco vitórias nos nove jogos disputados no campeonato.



Quanto ao Rio Ave, já com a situação de Carlos Carvalhal aparentemente resolvida, procura seguir o embalo pelo triunfo da ronda passada diante do Boavista, isto numa partida na qual entrará com um descanso bem maior em relação aos minhotos.



É que, por terem jogado na Allianz Cup, os de Guimarães tiveram apenas cinco dias de descanso, contra os oito da equipa de Vila do Conde.



De notar, por fim, que na primeira volta s registo uum empate a um golo em Vila do Conde, isto numa encontro no qual os vilacondenses se aguentaram com menos um elemento desde a hora de jogo.



A finalizar, de notar que o Rio Ave marcou o primeiro golo nas últimas quatro partidas forasteiras que disputou na Liga NOS, ainda que nessa condição tenha ganho somente um dos últimos cinco duelos.

CÓD 107 V. Guimarães 1.63 Empate 3.63 Rio Ave 5.02