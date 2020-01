V. Guimarães-Santa Clara: açorianos procuram escapar aos últimos lugares

O V. Guimarães recebe, este sábado, o Santa Clara em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, num encontro que coloca frente a frente duas formações com prestações algo irregulares ao longo da prova.



Nas últimas cinco partidas os vimaranenses empataram por três vezes (V. Setúbal, Gil Vicente e Marítimo), perdeu uma (Benfica) e venceu outra (Portimonense), ao passo que a formação açoriana somou perdeu três (Boavista, Sporting e Rio Ave), empatou uma (Marítimo) e venceu outra (Aves).



No que toca à classificação, de notar que o V. Guimarães entra para esta jornada na 6.ª posição, com 22 pontos, enquanto que o Santa Clara é 14.º colocado, com 17.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos da formação vimaranense contra dois dos açorianos.

CÓD 104 V. Guimarães 1.35 Empate 4.57 Santa Clara 8