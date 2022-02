V. Guimarães-Sp. Braga: dia de dérbi minhoto

CÓD 117 V. Guimarães 3.37 Empate 3.42 Sp. Braga 2

Dia de dérbi minhoto este sábado no Dom Afonso Henriques, com um embate entre V. Guimarães e Sp. Braga que promete, como sempre, emoções fortes. Será um duelo entre o sexto e o quarto colocados, que entram neste jogo com 27 e 38 pontos, respetivamente.A atuar em casa, o V. Guimarães procura alcançar a sexta vitória na condição de visitado, algo que os bracarenses também tentarão, mas no caso enquanto visitantes.Sem Marcus Edwards e André André, que deixaram a equipa no mercado de inverno, o Vitória terá de se reinventar e, pelo meio, tentar também anular uma série negativa de 14 encontros consecutivos a sofre pelo menos um golo.Quanto ao Sp. Braga, não perdeu nenhum jogador de relevo no defeso e chega a esta partida na sequência de duas vitórias, uma diante do Sporting e outra perante o Moreirense.Quanto ao confronto direto, os de Braga levam nove jogos seguidos sem perder diante dos rivais, sendo que nos últimos três embates nem sofreram golos. Note-se que em cinco dos últimos seis dérbis minhotos entre estas duas equipas o 'score' foi inferior a 3. Um desses jogos foi na primeira volta, com o nulo na Pedreira.