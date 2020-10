V. Guimarães-Sp. Braga: dia de dérbi no Minho

Dia de jogo grande no Dom Afonso Henriques, com um dérbi minhoto diante do Sp. Braga, numa partida da 5.ª jornada da Liga NOS no qual se enfrentarão duas formações que estão numa fase de recuperação após um arranque menos positivo nas duas primeiras rondas.



Com 7 pontos, o Vitória entra em campo em quinto lugar e vindo de duas vitórias seguidas, a mais recente das quais já com João Henriques no comando. Foi diante do Boavista, naquele que foi o terceiro jogo seguido sem sofrer golos. Aliás, esse registo defensivo tem sido de assinalar e levou inclusivamente ao facto de nenhum dos últimos cinco jogos ter tido mais do que 2 golos.



Do lado oposto, o Sp. Braga tem menos 1 pontos, vem de duas vitórias no campeonato e uma outra a meio da semana para a Liga Europa. Isto em jogos nos quais, ao contrário do Vitória, conseguiu animar bastante o marcador, já que nos cinco duelos que já disputou apenas num deles não marcou - derrota diante do Santa Clara. Por outro lado, também em apenas um deles não se viram mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Sp. Braga vai em três vitórias seguidas, seis partidas consecutivas sem perder e dez jogos a marcar sempre ao rival. A última vitória dos conquistadores diante dos guerreiros foi em 2016/17, curiosamente em casa do Sp. Braga, por 2-1. Como será desta vez?

CÓD 148 V. Guimarães 2.78 Empate 3.37 Sp. Braga 2.52