V. Guimarães-Sporting: prevê-se um duelo intenso no regresso da Liga NOS

Vitória de Guimarães e Sporting entram, esta quinta-feira, em cena em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, a primeira ronda após a suspensão do campeonato português devido à pandemia de Covid-19. O encontro irá realizar-se no Estádio D. Afonso Henriques, sem a presença de adeptos nas bancadas.



Duas equipas que vinham a atravessar um bom momento na prova, até ao momento em que foi colocada em suspenso. O Vitória de Guimarães registou, nos últimos cinco jogos realizados, quatro triunfos (Famalicão, Aves, Tondela e Paços de Ferreira) e uma derrota (FC Porto), enquanto que o Sporting, que conta com Rúben Amorim - antigo treinador do Sp. Braga -, somou três triunfos (Portimonense, Boavista e Aves), um empate (Rio Ave) e uma derrota (Famalicão).



Separadas por apenas cinco pontos, de notar que o Sporting é 4. classificado, com 42 pontos, fruto de 13 vitórias, três empates e oito derrotas, ao passo que o Vitória de Guimarães é 6.º colocado, com 37 pontos, após somar dez triunfos, sete empates e sete derrotas.



Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, de destacar que, em 163 encontros realizados para a principal prova portuguesa de futebol, o Sporting somou 103 vitórias contra 25 do Vitória de Guimarães, com os leões a marcarem um total de 376 golos (média de 2,31 golos por jogo) contra os 153 golos dos vimaranenses (média de 0,94 golos por jogo). Como será desta vez?

