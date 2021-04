V. Guimarães-Tondela: equipas não vencem há três jornadas

O Vitória de Guimarães recebe este domingo o Tondela, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não vencem há três jogos consecutivos.

À entrada para esta ronda, o Vitória de Guimarães posiciona-se no 6.º lugar, com 35 pontos, fruto de 10 vitórias, cinco empates e nove derrotas, enquanto que o Tondela encontra-se no 11.º posto, com 25 pontos, após somar sete triunfos, quatro empates e 13 desaires até ao momento na competição.

Nas últimas cinco partidas disputadas, de notar que o Vitória de Guimarães registou uma vitória (Boavista) e quatro derrotas (Paços de Ferreira, Sporting de Braga, Gil Vicente e Sporting), enquanto que o Tondela somou um triunfo (Gil Vicente), um empate (Santa Clara) e três desaires (Sporting de Braga, Portimonense e Sporting).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Vitória de Guimarães, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Tondela a levar a melhor em apenas uma ocasião.