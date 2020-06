V. Guimarães-V. Setúbal: formações com dificuldades em vencer neste recomeço do campeonato

O Vitória de Guimarães recebe, esta terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, o Vitória de Setúbal, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas formações que ainda não venceram nesta retoma do campeonato português de futebol.



À entrada para esta ronda, os vimaranenses posicionam-se no 7.º lugar, com 40 pontos, fruto de dez vitórias, dez empates e oito derrotas, enquanto que o Vitória de Setúbal encontra-se no 13.º posto, com 30 pontos, após somar seis triunfos, 12 empates e dez derrotas até ao momento para o campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Vitória de Guimarães registou uma vitória (Paços de Ferreira), três empates (Sporting, Belenenses SAD e Moreirense) e uma derrota (Sp. Braga), ao passo que os sadinos somaram três empates (Benfica, Marítimo e Santa Clara) e duas derrotas (Boavista e Rio Ave).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro empates entre as duas formações - todos por um golo - e um triunfo dos vimaranenses, em jogo a contar para a Taça da Liga.

CÓD 106 V. Guimarães 1.43 Empate 4.35 V. Setúbal 7.98