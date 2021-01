V. Guimarães vs Nacional: acerto de calendário

V. Guimarães e Nacional encontram-se esta quarta-feira na Cidade Berço, numa partida em atraso da jornada 12 da Liga NOS, não disputada no momento inicialmente programado devido a um surto de Covid-19 no conjunto minhoto.



Vindos de outro jogo que foi adiado - diante do Farense -, no caso devido às condições do relvado deste mesmo Dom Afonso Henriques, os minhotos entram em campo numa sequência de duas partidas sem vencer. Na prática, em 2021 ainda não ganharam, algo que curiosamente também se vê no outro lado.



Com mais um duelo disputado do que os minhotos, o Nacional leva três derrotas em outros tantos jogos no presente ano civil, diante de Sporting, FC Porto e Moreirense.



Por outro lado, note-se que os insulares foram a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos oito duelos que disputou, ao passo que o Vitória foi a primeira a marcar em cinco dos últimos sete. Ainda falando em golos, refira-se que apenas um dos últimos cinco jogos dos minhotos não teve pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronton direto, e para fechar, refira-se que apenas um dos últimos cinco jogos entre estas duas equipas não teve pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas. Já o Vitória leva sete jogos seguidos a sofrer diante do Nacional, período no qual venceu duas vezes, perdeu três e empatou duas. Como será desta vez?

CÓD 148 V. Guimarães 1.66 Empate 3.74 Nacional 5.16