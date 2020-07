V. Setúbal-Belenenses SAD: sadinos jogam a manutenção na Liga NOS

O Vitória de Setúbal recebe, este domingo, o Belenenses SAD em jogo da última jornada da Liga NOS, um encontro que será fundamental para o futuro dos sadinos na competição.

Com 31 pontos - mais um que o Portimonense, equipa que atualmente está em zona de descida -, o Vitória de Setúbal procura garantir a manutenção no principal escalão de futebol no último suspiro. Até ao momento, os sadinos registaram seis vitórias, 13 empates e 14 derrotas no campeonato. Já o Belenenses SAD entra mais tranquilo para o encontro, com 35 pontos, já sem perigo de descer de divisão, após somar nove triunfos, oito empates e 16 derrotas esta temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Vitória de Setúbal registou quatro derrotas (Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Aves e Famalicão) e um empate (Sporting), ao passo que o Belenenses SAD somou um triunfo (Gil Vicente), dois empates (Tondela e Sporting de Braga) e duas derrotas (FC Porto e Moreirense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos sadinos, que poderá vir a ser útil este domingo. Nos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações, o Vitória de Setúbal saiu vencedor por duas vezes, contra nenhuma do Belenenses SAD.