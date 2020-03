V. Setúbal-Benfica: águias venceram apenas um dos últimos sete jogos disputados

O Vitória de Setúbal recebe, este sábado, o Benfica, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, num encontro entre duas formações que ultrapassam, atualmente, um momento menos feliz na temporada.



À entrada para esta jornada, os sadinos posicionam-se no 12.º lugar, com 27 pontos, fruto de seis triunfos, nove empates e oito derrotas até ao momento na prova, enquanto que os encarnados perderam, na última jornada, a liderança do campeonato, ocupando agora a 2.ª posição, com 57, após 19 triunfos, um empate e três derrotas. Porém, de realçar ainda o facto das águias terem triunfado apenas uma vez nos últimos sete encontros.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Vitória de Setúbal registou três derrotas (FC Porto, Gil Vicente e Sp. Braga) e dois empates (Moreirense e Portimonense), ao passo que o Benfica somou um triunfo (Gil Vicente), dois empates (Shakhtar Donetsk e Moreirense) e duas derrotas (Sp. Braga e Shakhtar Donetsk).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos das águias nos últimos cinco jogos disputados entre ambos, sendo que o resultado mais recente foi um empate que terminou 1-1.

CÓD 115 V. Setúbal 8.19 Empate 4.38 SL Benfica 1.36