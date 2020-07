V. Setúbal-Famalicão: objetivos distintos em confronto

Encontro da 32.ª jornada da Liga NOS que coloca frente a frente duas equipas a viver épocas e momentos atuais bem distintos, com o 'aflito' V. Setúbal a receber no Bonfim a visita do aspirante à Europa Famalicão, num duelo no qual ainda muito há em disputa.



A atuar em casa, o V. Setúbal entra em campo no antepenúltimo posto, com 3 pontos acima da zona de descida, e vindo de uma sequência bastante negativa, com 13 jogos seguidos sem ganhar, cinco derrotas consecutivas e oito jogos consecutivos a sofrer. Falando em golos, em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao Famalicão, é sexto com 49 pontos e está a 1 ponto do quinto Rio Ave, chegando a este jogo na sequência de um sempre moralizador empate diante do Benfica. Na retoma, refira-se, a turma de João Pedro Sousa tem um registo razoavelmente positivo, com três vitórias, três empates e apenas um desaire.



Quanto ao confronto direto, o Famalicão venceu o jogo da primeira volta por 3-0, naquele que havia sido o primeiro embate da história entre estes dois emblemas.

CÓD 111 V. Setúbal 3.12 Empate 3.23 Famalicão 2.37