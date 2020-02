V. Setúbal-Gil Vicente: duelo entre duas formações que posicionam-se a meio da tabela

O Vitória de Setúbal recebe, esta sexta-feira, o Gil Vicente, no Estádio do Bonfim, em jogo a contar para 21.ª jornada da Liga NOS, num encontro entre duas formações que posicionam-se a meio da tabela classificativa.



Os sadinos, orientados por Júlio Velázquez, registam duas vitórias (Belenenses SAD e Tondela), um empate (Moreirense) e duas derrotas (Sporting e FC Porto) nos últimos cinco jogos realizados, enquanto que os gilistas, de Vítor Oliveira, somaram um triunfo (Belenenses SAD), dois empates (Paços de Ferreira e Sp. Braga) e duas derrotas (FC Porto e Moreirense).



À entrada para esta jornada, o Vitória de Setúbal posiciona-se no 10.º lugar, com 26 pontos, fruto de seis triunfos, oito empates e seis derrotas até ao momento na prova, ao passo que o Gil Vicente é 12.º colocado, com 23 pontos, após somar cinco vitórias, oito empates e sete derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para apenas um triunfo para cada uma das formações nos últimos cinco duelos entre ambas, tendo-se registado ainda três empates, todos com resultados diferentes (0-0, 1-1 e 2-2).