V. Setúbal-P. Ferreira: fases distintas em confronto

Com um novo técnico no banco - Meyong, no lugar do demitido Julio Velázquez -, o V. Setúbal procura este sábado colocar um ponto final numa longa sequência de onze jogos seguidos sem ganhar, tendo pela frente um Paços de Ferreira que, mesmo vindo de uma derrota, chega a este encontro num bom momento pós-paragem, com três vitórias em cinco jogos.



13.º colocado, com 31 pontos, o Paços tem apenas 1 ponto de avanço para os sadinos, é certo, mas a fase recente é totalmente distinta, sendo algo que pode fazer balançar a tendência neste encontro. Curiosamente, olhando à primeira volta, os sadinos até venceram na Capital do Móvel por 3-2, podendo esse resultado servir de motivação para ambos os conjuntos.

CÓD 111 V. Setúbal 3.74 Empate 3.07 P. Ferreira 2.17