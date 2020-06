V. Setúbal-Santa Clara: duelo de equipas tranquilas

Duelo de equipas em posições próximas na tabela da Liga NOS, com o V. Setúbal a receber a visita do Santa Clara, numa partida na qual estarão frente a frente o 12.º e o 9.º colocados, respetivamente.



Com 33 pontos, os açorianos chegam a este jogo moralizados pela vitória conseguida na sexta-feira diante do Sp. Braga, um resultado que ditou um regresso ao futebol praticamente perfeito para os insulares. Ainda assim, há estatísticas menos boas a apontar, como por exemplo os quatro jogos seguidos a sofrer golos e ainda quatro dos últimos cinco a ser a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao Vitória, com menos 4 pontos, empatou no regresso da Liga diante do Marítimo e prolongou o jejum de triunfos para sete encontros. Agora, diante do Santa Clara, terá como missão impedir que a seca se prolongue e, por outro lado, tentará dar um passo importante rumo à permanência.



No que ao confronto direto diz respeito, o Santa Clara não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante dos sadinos, ainda que nos últimos dois... também não tenha ganho.

CÓD 143 V. Setúbal 2.82 Empate 3.01 Santa Clara 2.5