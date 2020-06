V. Setúbal-Santa Clara: equipas com regressos distintos à competição

O Estádio do Bonfim recebe esta quarta-feira o duelo entre Vitória de Setúbal e Santa Clara, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, num encontro que irá realizar-se à porta fechada devido à pandemia provocada pela doença de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Vitória de Setúbal posiciona-se no 13.º lugar da tabela classificativa, com 29 pontos, fruto de seis vitórias, onze empates e oito derrotas, enquanto que o Santa Clara é 9.º colocado, com 33 pontos, após somar nove triunfos, seis empates e dez derrotas até ao momento no campeonato português de futebol.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Vitória de Setúbal registou três empates (Portimonense, Benfica e Marítimo) e duas derrotas (Gil Vicente e Sporting de Braga), ao passo que o Santa Clara somou dois triunfos (Tondela e Sporting de Braga), um empate (Gil Vicente) e duas derrotas (Moreirense e FC Porto).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira superioridade da formação sadina com dois triunfos nos últimos cinco duelos diante do Santa Clara, que conta com um triunfo nesses encontros.

De notar, por fim, que na última jornada - que significou o regresso do desporto-rei em Portugal - o Vitória de Setúbal empatou (1-1) com o Marítimo, sendo que o Santa Clara bateu (3-2) o Sporting de Braga no reduto da equipa bracarense.