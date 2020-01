V. Setúbal-Sporting: regresso aos triunfos na mira

Com vários jogadores a contas com uma gripe - que deixou praticamente todo o plantel doente -, o V. Setúbal recebe este sábado a visita do Sporting, num duelo da 16.ª jornada da Liga NOS que colocará frente a frente o 10.º e o 4.º colocados da prova.



Separados por seis posições e 7 pontos, sadinos e leões chegam a esta partida depois de terem perdido no primeiro jogo do ano, algo que tentarão certamente inverter neste duelo, no qual os de Lisboa procurarão inverter uma tendência recente, com três empates nas últimas três visitas ao Bonfim - uma delas para a Taça da Liga.

