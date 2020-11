Valência-At. Madrid: Gonçalo Guedes contra João Félix

Duelo com um português de cada lado, com o Valência de Gonçalo Guedes a receber no Mestalla a visita do At. Madrid de João Félix, numa partida da 11.ª jornada da Liga espanhola que colocará frente a frente o 9.º e o 2.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o At. Madrid entra em campo com 20 pontos e ainda sem derrotas - e com dois jogos em atraso -, tendo pela frente um Valencia com 12 e que nos últimos três jogos que fez não perder. Ainda assim, os che vão em seis jogos seguidos a sofrer, sendo que em cinco deles foram mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao At. Madrid, em sentido inverso, leva sete jogos seguidos sem perder, contando com jogos da Champions, sendo que na última dezena de partidas apenas sofreu golos em quatro, ainda que num deles tenha encaixado logo 4 (diante do Bayern, na goleada sofrida na Alemanha por 4-0).



No que a jogadores diz respeito, a equipa em pior situação é o Atlético, que tem seis baixas: Sime Vrsaljko, Héctor Herrera, Diego Costa, Lucas Torreira e Luis Suárez. Já o Valencia tem dois jogadores certos como ausências - Jasper Cillessen e José Gayà - e ainda conta com dúvidas relativamente a Mouctar Diakhaby.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra que o Atlético não perdeu nenhum dos últimos onze jogos diante do Valencia, ainda que leve já quatro partidas seguidas sempre a encaixar perante os che. Ainda assim, note-se que nesses onze encontros sem perder os colchoneros venceram seis e empataram cinco.

CÓD 152 Valência 4.64 Empate 3.46 Atl. Madrid 1.72