Valencia-Atalanta: Garay, Mangala e Piccini são baixas na formação ché

O Valencia recebe, esta terça-feira, a Atalanta em jogo a contar para segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro em que a formação de Bérgamo parte com larga vantagem depois de um triunfo por 1-4 no encontro da primeira mão.



Para além da desvantagem na eliminatória, os chés não poderão contar com o contributo de Ezequiel Garay, Mangala, Gabriel, Maxi Gómez e Cristiano Piccini, por lesão. Já na Atalanta, Bosko Sutalo e Rafael Toloi também estarão ausentes por lesão.



Nos últimos cinco jogos disputados para todas as competições, o Valencia registou uma vitória (Betis), dois empates (Atlético Madrid e Alavés) e duas derrotas (Atalanta e Real Sociedad), ao passo que a Atalanta somou cinco triunfos consecutivos (Fiorentina, Radomiak Radom, AS Roma, Valencia e Lecce).



Relativamente ao confronto direto recente, de notar que o único confronto oficial entre as duas formações foi efetivamente o que perpetuou no passado dia 19 de fevereiro. Antes disso, as formações travam forças apenas em um duelo particular, que terminou com um triunfo por 2-1 para a formação italiana.

