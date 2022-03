Valencia-Athletic Bilbao: apuramento para a final da Taça do Rei em discussão

CÓD 317 Valência 2.67 Empate 2.99 Athletic Bilbau 2.62

Depois do empate a um golo que se registou em San Mamés, Valencia e Athletic Bilbao voltam a encontrar-se esta quarta-feira, agora para uma segunda mão das meias-finais da Taça do Rei da qual terá forçosamente de sair um vencedor.Vindo de uma vitória fora de casa diante do Maiorca, que colocou um ponto final numa série de quatro jogos seguidos sem ganhar, o Valencia terá o factor casa do seu lado neste encontro, ao passo que os bascos, olhando aos mesmos quatro encontros, venceram um, empataram outro e perderam outros dois.Em termos de registo recente, o Valencia marcou e sofreu em seis dos últimos oito jogos; quatro dos últimos cinco jogos do Athletic tiveram pelo menos 3 golos no total.Em termos de confronto direto, o Athletic leva cinco jogos seguidos sem perder diante do Valencia, ainda que os últimos quatro tenham todos terminado empatados e sempre com golos de ambas as equipas. Para lá do empate a um de há três semanas, houve ainda uma igualdade a um na Liga, em setembro. Como será à terceira?